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يقدم 11 خدمة.. وضع حجر الأساس لمشروع "انجاز"

محليات

2025-04-14 | 11:55
Alsumaria Tv https://www.alsumaria.tv/authors
يقدم 11 خدمة.. وضع حجر الأساس لمشروع &quot;انجاز&quot;
1,369 شوهد

كشف مدير دائرة العلاقات والاعلام في وزارة الداخلية، العميد مقداد ميري، عن تفاصيل مشروع "انجاز" الذي تم وضع حجر الأساس اليه اليوم.

وقال ميري خلال مؤتمر "انجاز"، وحضره مراسل السومرية نيوز، إن "المشروع عبارة عن: منظومة المعالجة والمضاهاة الآلية للبيانات الحيوية من شركة (تالس) الفرنسية لطبعات الاصابع والكفوف المنقولة من مسارح الجرائم الجنائية والإرهابي، مع المراقبة ومطابقتها مع قواعد البيانات، وايضاً منظومة مطابقة الوجوه الجنائية لمضاهاة الصور المأخوذة من كاميرات".
وأضاف، أن "المشروع يتضمن نظام المطابقة الآلية لملفات البصمة الوراثية DNA من شركة (ثرموفيشر) البريطانية لمطابقة البصمة الوراثية المستحصل عليها من العينات من مسارح الجرائم ومطابقتها مع قاعدة البيانات، وقاعدة بيانات ومنظومة مقارنة ومطابقة الأسلحة الجرمية الشركة الكندية لمطابقة الظروف والمقذوفات الجرمية مع قاعدة البيانات الوطنية للأسلحة النارية".
وتابع: "يتضمن ايضاً مركبات مسارح الجريمة المتخصصة، وشبكة اتصالات بين جميع المحافظات العراقية بين قيادات الشرطة واقسام الادلة الجنائية ورئاسات الاستئناف، ومحطات جمع البيانات البايومترية الثابتة والمحمولة التي تقوم بتدوين طبعات الاصابع الصور والمعرفات الاخرى توزع لي عموم العراق".
وأكمل، أن "المشروع يشمل ايضاً تدريب الكوادر بمستوى عالي على جميع مكومات الحلول، وان مدة تنفيذ العقد سنة واحدة، مع الضمان والصيانة والدعم الفني لمدة خمس سنوات بعد التنفيذ، وكذلك بناية بمساحة 1000 متر مربع".
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