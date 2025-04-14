يقدم 11 خدمة.. وضع حجر الأساس لمشروع "انجاز"

وقال خلال مؤتمر "انجاز"، وحضره مراسل ، إن "المشروع عبارة عن: منظومة المعالجة والمضاهاة الآلية للبيانات الحيوية من شركة (تالس) الفرنسية لطبعات الاصابع والكفوف المنقولة من مسارح الجرائم الجنائية والإرهابي، مع المراقبة ومطابقتها مع قواعد البيانات، وايضاً منظومة مطابقة الوجوه الجنائية لمضاهاة الصور المأخوذة من ".وأضاف، أن "المشروع يتضمن نظام المطابقة الآلية لملفات البصمة الوراثية DNA من شركة (ثرموفيشر) البريطانية لمطابقة البصمة الوراثية المستحصل عليها من العينات من مسارح الجرائم ومطابقتها مع قاعدة البيانات، وقاعدة بيانات ومنظومة مقارنة ومطابقة الأسلحة الجرمية الشركة الكندية لمطابقة الظروف والمقذوفات الجرمية مع قاعدة البيانات الوطنية للأسلحة النارية".وتابع: "يتضمن ايضاً مركبات مسارح الجريمة المتخصصة، وشبكة اتصالات بين جميع المحافظات العراقية بين قيادات الشرطة واقسام الادلة الجنائية ورئاسات الاستئناف، ومحطات جمع البيانات البايومترية الثابتة والمحمولة التي تقوم بتدوين طبعات الاصابع الصور والمعرفات الاخرى توزع لي عموم ".وأكمل، أن "المشروع يشمل ايضاً تدريب الكوادر بمستوى عالي على جميع مكومات الحلول، وان مدة تنفيذ العقد سنة واحدة، مع الضمان والصيانة والدعم الفني لمدة خمس سنوات بعد التنفيذ، وكذلك بناية بمساحة 1000 ".