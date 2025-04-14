موعد انتهاء العاصفة الترابية في العراق

وقالت الهيئة في بيان ورد لـ ، "الحقا بتقرير هيئتنا، فأن مدن جنوب ووسط البلاد تأثرت مساء الاثنين 4/14، بموجات غبار كثيفة ناتجة عن نشاط الرياح السطحية الغربية والجنوبية الغربية قادمة من شرق وجنوب غرب البلاد تسببت في تردي الرؤية الأفقية دون 1 كم وانعدامها في العديد من المناطق".وأضافت "من المتوقع أن تهدأ الرياح قليلا ويقل تركيز الغبار وتخف شدة موجة الغبار خلال ساعات الليل ويستمر بعض الغبار عالقا الاجواء على ان يعود للتشكل بتركيز أقل خلال ساعات صباح يوم غد الثلاثاء".