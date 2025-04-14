العاصفة الترابية تتسبب بـ190 حالة اختناق في الديوانية

سجلت ، مساء الاثنين، 190 حالة اختناق بسبب العاصفة الترابية.

وقال مسؤول إعلام صحة الكناني في حديث لـ ، "تم تسجيل اكثر من 190 حالة اختناق في مستشفيات الديوانية بسبب العاصفة الترابية".

وشهدت محافظات عدة، اليوم الاثنين، عاصفة ترابية تسببت بحالات اختناق.