النجف تسجل 500 حالة اختناق بسبب العاصفة الترابية

وقال مدير اعلام صحة النجف في حديث لـ ، "حسب الإحصائية التي وردت لنا قرابة 500 حالة اختناق دخلت الى مستشفيات وجميع الحالات تلقت العلاج وخرجت الا كبار السن"، مؤكدا عدم تسجيل حالات وفاة.

وأضاف "تم وبحمد الله استقبال اكثر من 150 حالة للأطفال من عمر اقل السنة إلى 15 سنة ضمن حالات الاختناق والربو"، مشيرا الى أن "كافة والمستلزمات والاجهزة الطبية جاهزة".

وشهدت محافظات عدة، اليوم الاثنين، عاصفة ترابية تسببت بحالات اختناق.