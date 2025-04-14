هل توقفت الملاحة الجوية في مطار بغداد؟

وقال المصدر لـ ، إنه "لا يوجد اي توقف في الحركة الملاحية بمطار الدولي، وانما هناك تدني بمستوى الرؤية بالوقت الحالي وإذا استمر الامر تغلق الاجواء بشكل كامل لحين انتهاء العاصفة".وضربت عاصفة ترابية عدد من المحافظات العراقية وتم غلق المطارات فيها، فضلاً عن تسجيل حالات اختناق بالعشرات.