شاهد.. العاصفة الترابية تتسبب بكارثة

– محلي

تناقل ناشطون على التواصل الاجتماعي، اليوم الاثنين، مقطع فيديو يظهر فيه ما سببته العاصفة الترابية من تضرر لسيارة في مدينة الكوفة بالنجف.

ووفقا للناشطين فان العجلة كانت متوقفة قرب الشجرة التي سقطت عليها بسبب العاصفة الشديدة ما أدى الى تضررها دون تسجيل اية خسائر بشرية".