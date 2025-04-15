كردستان يعطل الدوام ليوم غد الأربعاء

وقالت حكومة الإقليم في بيان ورد لـ ، إن " يوم غد الأربعاء بحسب الرسمي لحكومة ، سيكون رسمية في المؤسسات الحكومية كافة".وأضاف البيان، أن "تعطيل الدوام يأتي بمناسبة رأس السنة الأيزيدية".