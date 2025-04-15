الأعرجي يفتتح ورشة تدريبية لتطوير قدرات قياس الهشاشة في العراق

وذكرت في بيان رد للسومرية نيوز، ان "الورشة عقدت في للدراسات الإستراتيجية، بحضور رئيس لتقييم الاستقرار والهشاشة في والسادة نواب محافظي (واسط ، ، ، ، ديالى) وأعضاء وأمانة سر اللجنة والفريق الساند من باحثي مركز النهرين للدراسات الإستراتيجية".وتابع، ان " الورشة عرضت أبعاد ومحاور مسودة المقياس الوطني للهشاشة، لإبراز أهمية إعداد تقييمات الهشاشة والاستقرار في مساعدة صانعي القرار على اتخاذ القرارات المبنية على أسس علمية ومنهجية.