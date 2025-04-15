كربلاء.. محامون يتخوفون على حياة زميلهم: حادث غريب تكرر معه 3 مرات

وقال محام ظهر في مقطع مصور تابعته ، إن "حياة المحامي سيف الوزني في خطر، وقد تعرضت سيارته للحرق العمد 3 مرات متتالية"، مبيناً أن "مراكز الشرطة سجلت هذه الحوادث ضد مجهول".وطالب ونقابة المحامين بالتدخل الفوري"، مستغرباً "غياب دور في متابعة القضية".