البصرة.. حكم قضائي ينقض قراراً للعيداني "مخالفاً للقانون"

وقال مصدر مطلع، لـ ، إنه "صدر عن محكمة قضاء الموظفين قرار بإلغاء الأمر الإداري الذي أصدره محافظ والذي يقضي بإنهاء تكليف رئيس ".وبين، أن ذلك جاء "لكون الأمر الإداري المذكور مخالفاً للقانون".وفي 5 آذار 2025، قرر محافظ البصرة، ، إنهاء تكليف رئيس هيئة استثمار المحافظة وذلك لانتهاء المدة القانونية له.وجاء في وثيقة لمكتب المحافظ، أنه "بالنظر لانتهاء المدة القانونية لتكليف رئيس وكالة، ، ولم يتم التمديد له، تنسب إنهاء تكليفه من مهام عمله، وفتح باب الترشيح للمنصب".وأشارت الوثيقة، إلى، "فتح باب الترشيح لشغل منصب رئيس في المحافظة"، مبينة أن "فترة التقديم تكون لمدة 15 يوماً اعتباراً من الأحد المقبل 9 آذار/ مارس الجاري".ادناه الوثيقة: