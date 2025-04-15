انهت حياتها برصاصة.. العثور على "جثة" لامرأة في كربلاء

وقال المصدر لـ ، إن "القوات الأمنية، عثرت اليوم، على امرأة ملقيه في الشارع، تسكن احدى الاحياء العشوائية في منتحرة بضرب نفسها بمسدس".وأضاف، أنه "تم نقل الجثة إلى دائرة الطب العدلي في المحافظة".