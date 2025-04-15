مقتل شخص واصابة 3 اخرين بنزاع عشائري في أبو غريب

وقال المصدر لـ ، ان "نزاعاً عشائرياً لم تعرف اسبابه تطور الى استخدام الاسلحة الخفيفة ضمن قضاء ، ما أسفر عن مقتل شخص واصابة 3 اخرين".وأضاف، أن "قوة امنية وصلت مكان الحادث لاعتقال المتسببين بالنزاع".