طالباني والحكيم يؤكدان ضرورة العمل المشترك بين الاطراف السياسية

أكد رئيس ، ورئيس تيار الحكمة الوطني ضرورة العمل المشترك بين الاطراف السياسية.

وقال في بيان، "استقبل السيد رئيس في دباشان، رئيس تيار الحكمة الوطني".

وأضاف "خلال اللقاء الذي حضره آميدي عضو ، ناقش الجانبان الاوضاع السياسية في ، وآخر التطورات والمستجدات في المنطقة وتشكيل الحكومة الجديدة في ".

وأكد الجانبان على "ضرورة العمل المشترك بين الاطراف السياسية لحماية المصالح العليا لكي لا تصبح البلاد جزءا من المشاكل والتوترات في المنطقة".

وقال ، "مطالبنا نحن هي مطالب المواطنين حيث يجب تشكيل حكومة خدمية تخدم جميع المناطق دون تمييز ونتمنى ان يتوصل الوفدان المفاوضان للاتحاد الوطني والحزب الديمقراطي الى اتفاق في اقرب وقت".