"خروف أبو الذيل".. دخول شحنات أغنام "غريبة" الى بغداد (فيديو)

ووثق مواطن بعدسته مقطع فيديو للاغنام "ذوات الذيل"، وهو منزعج، كحال أي عراقي آخر غير معتاد على خروف كهذا، حيث يفضل الأغنام العراقية حصرًا التي تسمى "دهنية الذيل"، أي الخراف ذوات "الليّة"، حيث يبدو أن نقص انتاج اللحوم في العراق أدى الى تزايد الى الأغنام المستوردة، المتمثلة بالاغنام طويلة الذيل التي يعد منظرها غريبا جدا على العراقيين.وتعرف الأغنام ذات الليّة الشهيرة بالعراق، بالاغنام "دهنية الذيل"، وتشير التقارير العالمية الى انها تشكل 25% فقط من مجموع الأغنام في العالم وتنتشر في الجزء الشمالي من افريقيا والشرق الأوسط وأفغانستان وباكستان والهند وغرب ومنغوليا، اما في باقي دول العالم فتنتشر الأغنام ذوات الذيل.ويشكو العراقيين من "اختلاف طعم اللحوم" عن السنوات السابقة، حيث لم يعد انتاج اللحوم العراقي متوفرا بالكمية التي تكفي لسد حاجة البلاد البالغة بين 500 الى 800 الف طن سنويًا، فيما لا يبلغ الإنتاج اكثر من 300 الف طن سنويًا.