محافظة عراقية تبدأ بإعداد قوائم المعلمين المشمولين بقطع الأراضي

وقال محافظ كركوك، ريبوار طه، إن المحافظة وجّهت مديرية التربية، بكافة أقسامها للدراسات العربية والكردية والتركمانية والسريانية، إلى إعداد القوائم الخاصة بالمشمولين وفقاً للضوابط والتعليمات المعتمدة.وبيّن أن آلية التقديم تتضمن ملء استمارة خاصة، على أن يتم اعتماد نظام المفاضلة لتحديد الأحقية، تمهيداً لعرضها على في المحافظة، والتي ستتولى تحديد أماكن الأراضي والمقاطعات المخصصة لها.وأكد طه أن هذه الخطوة تأتي في إطار تنفيذ توجيهات ، وضمن أولويات الإدارة المحلية التي تركز على تحسين الملف الخدمي وتوفير السكن للفئات المستحقة، بحسب الصحيفة الرسمية.ووجهت ، بتشكيل لجان خاصة من أجل إنشاء أحياء سكنية خاصة بالمعلمين والكادر التربوي التابع للوزارة، كاستجابة لأحد المطالب الرئاسية للمعلمين والمدرسين والتربويين المضربين عن العمل في المحافظات العراقية.وبحسب كتاب صادر عن وزارة التربية، وجّه وزير التربية إبراهيم نامس لجبوري، للتربية كافة بـ "تشكيل لجان عليا لإنشاء الاحياء السكنية الخاصة بالملاكات التربوية والتعليمية وموظفي وزارة التربية في بغداد والمحافظات".واوضحت الوزارة أن ذلك بناء على مخرجات جلسة الثالثة عشرة، التي أصدر فيها العراقي جملة قرارات تتعلق بالتربويين منها إنشاء الأحياء السكنية الخاصة بالملاكات التربوية والتعليمية وموظفي وزارة التربية، "على أن يتم إشراك نقيب المعلمين العراقيين ورئيس فرع في كل محافظة في اللجنة".في المقابل، أعلن رئيس ، ، أمس، إقرار البرلمان حزمة تشريعية داعمة للتربويين، هي:فيما يلي نسخة من توجيه الوزارة: