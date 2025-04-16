توضيح جديد من التربية بشأن قرار الدخول الشامل

أفاد بذلك المتحدث الرسمي باسم الوزارة ، موضحاً بأن القرار لن يشمل المتقدمين للامتحان الخارجي، مؤكداً أن الوزارة ستعمل على تهيئة الاستعدادات الخاصة بالمشمولين بالدخول الشامل، من أجل اتمام مستلزمات مشاركتهم في ، لاسيما أن ، أكد أن مشاركتهم ستكون فقط في الدور الثاني من الامتحانات الوزارية (2024 – 2025).وكان مجلس الوزراء قد وافق أمس الثلاثاء، على مقترح وزير التربية بالدخول الشامل والسماح للطلبة الراسبين في السعي السنوي وغير المؤهلين للدراستين المتوسطة والإعدادية من الثالث المتوسط والسادس الإعدادي بفروعه كافة، اداء امتحاناتهم في الدور الثاني واعطائهم فرصة ومتسع من الوقت لمراجعة المواد الدراسية.