توجيه من البرلمان إلى وزارة الصحة بعد تزايد حالات التسمم بالمطاعم

ـ محليات



اوصت النيابية، اليوم الأربعاء، بتفعيل اجراءات الرقابة الصحية على المطاعم واجراء فحوصات دورية للعاملين.







ادناه نص الوثيقة: واظهرت وثيقة حصلت عليها ، ان " بسبب ازدياد حالات التسمم الغذائي اوصت النيابية بتفعيل اجراءات الرقابة الصحية على المطاعم واجراء فحوصات دورية للعاملين".ادناه نص الوثيقة: