بعد تقرير السومرية.. الدفاع تستجيب لأهالي الكسرة وتتخذ عدة قرارات بخصوص المحكمة العسكرية (فيديو)

والتقرير الذي نشرته يوم أمس الثلاثاء (15 نيسان 2025) تناول مطالب أهالي منطقة الكسرة ، بنقل محكمة إدارة المراتب التابعة لوزارة الدفاع الى مكان آخر، بعد تسجيل حالات تجاوزات ومضايقات من قبل بعض منتسبي الوزارة بحق الساكنين بالقرب من المحكمة التي تقع قرب السوق الشعبي لمنطقة الكسرة وملاصقة لمنازل المواطنين الذين أكدوا تسجيل عدة حالات لتجاوزات من قبل بعض المنتسبين أثناء صف سياراتهم الحكومية أو مرورهم داخل المنطقة.وبحسب مقطع حصري لـ نيوز، وصل الاعلام والتوجيه المعنوي في اللواء الى مكان الحادث في منطقة الكسرة والتقى بالمواطنين "المتضررين" من جراء التجاوز الذي لحق بهم من بعض المنتسبين وأكد لهم فتح مجلس تحقيقي بالحادثة ومحاسبة المنتسبين المتجاوزين.وبحسب مقطع فيديو آخر، وجه اللواء بحل المشكلة من الأساس من خلال عدم السماح لمنتسبي الوزارة بصف عجلاتهم بالقرب من منازل المواطنين لتلافي حدوث هذه المشاكل مستقبلا.