إنكلترا تقدم الجواب.. ما علاقة جيبوتي بظهور الحمى القلاعية في العراق؟

وقال مدير في دائرة البيطرة التابعة للوزارة في حديث للوكالة الرسمية وتابعته ، إن "مرض الحمى القلاعية يُعد من الأمراض العابرة للحدود، وينتقل بسهولة، خصوصا عن طريق الرياح التي قد تحمل الفيروس لمسافة تصل إلى 60 كيلومترا".وأضاف أن "العام الحالي شهد ظهور فروع جديدة للفيروس نتيجة تحوره، ما أدى إلى تسجيل إصابات جديدة من الحمى القلاعية"، مؤكداً "السيطرة على جميع البؤر المرضية باستثناء بؤرة صغيرة في ، وهي ضمن المعدل الطبيعي لانتشار المرضوأشار إلى أن "عملية الاستيراد (للحيوانات) تخضع لاشتراطات صارمة من دائرة البيطرة، باعتبار أن عضو في المنظمة العالمية لصحة الحيوان"، مشدداً على أن "الاستيراد يتم فقط من دول مصنفة آمنة صحياً، ويتم التحقق من خلوها من الأمراض عبر الموقع الرسمي للمنظمة".ولفت إلى أن "الحديث عن دخول المرض عبر شحنة حيوانات قادمة من المربع الصحي في جيبوتي غير دقيق"، مبيناً أن "الفحوصات المختبرية وإرسال العينات إلى مختبرات مرجعية في أثبت عدم وجود علاقة بين الشحنة والمرض".