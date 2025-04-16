مديرية حقوق الإنسان: سنطور آليات الرصد ونعزز سيادة القانون

وقالت الوزارة في بيان ورد للسومرية نيوز إن "المحنا استقبل في مقر مديرية حقوق الانسان عددا من قادة وضباط ونخبة من الشخصيات القانونية والاكاديمية بمناسبة تسنمه مهام منصبه الجديد حيث قدموا له التهاني والتبريكات متمنين له التوفيق والسداد في أداء مهامه".وأكد المهنئون "دعمهم المستمر لعمل المديرية التي من شأنها تعزيز احترام الانسان".من جانبه، شدد المحنا على "أهمية الشراكة مع كافة الجهات ذات العلاقة من أجل ترسيخ ثقافة حقوق الإنسان وتعزيز مبدأ سيادة القانون".وأشار إلى أن "المرحلة المقبلة ستشهد تكثيفا للجهود والعمل على تطوير اليات الرصد والتوثيق الى جانب تفعيل البرامج التدريبية والتوعوية والتثقيفية في هذا الجانب".