الإطاحة بشبكة لتجارة المخدرات في بغداد والقبض على تاجر بالنجف

وذكرت المديرية في بيان ورد لـ ، أنه "بجهد استخباري عالي ومتابعة ميدانية دقيقة تمكنت مفارز مديرية استخبارات وامن التابعة إلى والامن بوزارة الدفاع من الاطاحة بشبكة تتاجر بالمواد المخدرة وبالجرم المشهود في بغداد، صادرة بحقهم مذكرات قبض وفق احكام المادة (28 مخدرات)".وأضافت، أنه "تم ضبط بحوزتهم مواد مخدرة مختلفة وادوات تعاطي صادرتها القوة انفا".وتابعت، أنه "في السياق ذاته وبعد استحصال الموافقات القضائية القت مفارز مديرية استخبارات وامن القبض على أحد تجار ومروجي المواد المخدرة في "، مشيرة الى انه "تم تدوين اقواله بدائيا وقضائيا وإحالته إلى الجهات المعنية".