حريق يشتعل ويطفئ اسرة من 5 افراد ومنزلهم في البصرة

وقال المصدر لـ ، إن "رجلاً وزوجته واولادهم الثلاثة لقوا مصرعهم نتيجة حادث حريق داخل منزلهم ضمن منطقة الجنينة في ".وأضاف، أن "الحريق امتد ليلتهم عجلتهم داخل الكراج".