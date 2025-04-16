توجيه أمني بشأن عمليات الاعتقال والتحقيق مع الموقوفين

وقال إعلام الجهاز في بيان ورد للسومرية نيوز إن "البصري أجرى زيارة ميدانية إلى ، استناداً إلى توجيهات رئيس ، القائد العام للقوات المسلحة، وفي إطار سلسلة الإجراءات الرقابية التي ينفذها جهاز لتعزيز سيادة القانون وصون الحقوق الدستورية، وبما يرسخ الثقة بين المواطن والمؤسسات والأجهزة الأمنية".وأضاف أن "هذه الزيارة جاءت للتأكيد على الالتزام بالتعليمات الصادرة بشأن تنظيم الإجراءات التحقيقية، وتعزيز المسارات القانونية بما يضمن سلامة الإجراءات واحترام الحقوق".وأكد البصري، وفق البيان "خلال زيارته التي شملت ايضا الفوج التكتيكي ومديرية العمليات والطبابة وقسم الإعلام على أهمية الاستمرار بتوثيق إجراءات الاعتقال والتحقيق مع الموقوفين وبإشراف مباشر من مديري التشكيلات الرقابية المختصة داخل الجهاز، بما ينسجم مع الضوابط القانونية والتعليمات النافذة، ويعزز من كفاءة العمل".يذكر أن وجه بتوثيق إجراءات التحقيق مع الموقوفين بعد حادثة وفاة المهندس بشير خالد إثر توقيفه في مركز للشرطة بعد مشاجرة مع ضابط كبير في .