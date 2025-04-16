– دولي

أفادت مصادر مصرية، بأن السلطات المختصة أغلقت 11 فرعاً من سلسلة "بلبن" للحلويات الشهيرة في منطقتي الجيزة والشيخ زايد.

وذكرت المصادر أن "محافظ الجيزة أصدر قرارًا بتشميع 11 فرعًا من سلسلة "بلبن" للحلويات".

واضاف ان "ذلك جاء بعد تلقي بلاغات بتعرض 3 أشخاص للتسمم إثر تناولهم أحد منتجات المحل من فرعه في الشيخ زايد".

