تخصيص ربع المدن السكنية الجديدة ببغداد لـ21 فئة من العراقيين

وقال المتحدث باسم الوزارة استبرق إبراهيم صباح، ان "المشروع الجديد في ، والمعروف بمدينة الجواهري، دخل حيِّز التنفيذ بعد المصادقة على التصاميم التفصيليَّة"، موضِّحاً أنَّ (15) بالمئة من وحداته ستُخصَّص للفئات التي حددها للاسكان والبالغة 21 فئة".وأضاف انه "كذلك سيتم تخصيص 10% من مدينة السكنيَّة في النهروان للغرض نفسه"، بحسب صحيفة الصباح الحكومية.وأكّد صباح أنَّ "هذا التخصيص يستهدف الشرائح الأضعف في المجتمع، ضمن رؤيةٍ شاملةٍ لتحقيق العدالة الاجتماعيَّة والسكن الملائم"، لافتاً إلى أنَّ "تلك الفئات تشمل الأرامل، ذوي الشهداء، ذوي الاحتياجات الخاصَّة، الموظفين من ذوي الدخل المحدود، الأسر المتعففة، وغيرها من الفئات التي حدَّدها .