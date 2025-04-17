المدينة الإدارية الجديدة.. مكان محتمل لجمع الوزارات قرب علوة الرشيد

وقال النائب ان هناك خطة حكومية قريبة لإطلاق مشروع مدينة إدارية جنوب العاصمة، قرب علوة .من جانبه قال المتحدث باسم وزارة الاعمار، ، ان الوزارة تدرس مقترح تخصيص 50 دونما لكل وزارة ضمن مدينة النهروان لكن الأولوية حاليا لانشاء مدن سكنية متكاملة، مشيرا الى ان نقل الوزارات يتطلب تمويلا كبيرا، بحسب صحيفة الصباح الحكومية.من جانبه، كشف مدير ، ، عن دراسات تعود إلى 2016 لإنشاء مدينة إدارية، مشيراً إلى أن تركز المؤسسات في فاقم الزحف السكاني والاختناق المروري.وأوضح أن الموقع المقترح قد يكون في المدائن أو على طريق بغداد-البصرة، بتكلفة تقديرية تصل إلى 50 مليار دولار، مع إمكانية التمويل عبر الشراكة والاستثمار.