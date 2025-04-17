قرار جديد من التربية بشأن الموظفين المستمرين بالدراسة خارج العراق (وثيقة)

وبحسب بيان لوزارة التربية ورد للسومرية نيوز، فان وزير التربية منح المديرين العامين للتربية كافة صلاحية منح عدم الممانعة للموظفين المستمرين بالدراسة خارج على وفق قانون 20 لسنة 2020 على ان يكون صدور كتاب مباشرتهم قبل 2024/9/1، وحسب ما ورد في الادنى: -