العراق يسجل نحو 5000 حالة طلاق في شهر اذار الماضي (جداول)

ووفقا للإحصائية التي حصلت عليها فإن، أعداد حالات الطلاق خلال شهر اذار الماضي بلغت 4974 وتصدرت كل من العاصمة ومحافظة الحصيلة، كما سجلت المحاكم خلال الشهر ذاته 22967 عقد زواج.الجداول ادناه: