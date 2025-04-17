شركة "الفحص والتأهيل" التابعة للكهرباء تعلن إنجاز أعمال مهمة

وقالت الشركة في بيان ورد لـ ، إن "الشركة أنجزت تأهيل الجسري لوزان المواد الكيميائية بوزن 100 طن لصالح محطة كهرباء الحرارية".وأضافت الشركة، أن "⁠قسم السلامة أجرى جولات تفقدية تفتيشية في محطات ( الشعلة و بريهة و القائم و الميثاق و و غرب الصلال و الكفاءات و الجبيلة و وعدد من المحطات المتنقلة)".وأشارت الشركة الى ان "⁠قسم أنجز تنفيذ اعمال فحوصات مراجل الوحدات ( 6،3،1 ) في محطة الحرارية و شملت الفحوصات اجراء الفحص البصري وقياس و فحص الصلادة لملفات أنابيب معيدة التسخين و محمصات البخار ( الدخول و الخروج ) وكذلك انابيب جدران الفرن لوحدات المحطة".