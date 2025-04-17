ضبط ثلاثة متهمين بالاستيلاء على عقارات عائدة للدولة في ميسان

الهيئة أكَّدت في بيان ورد للسومرية نيوز، أنَّ فريق عمل تمكَّن، بالتعاون والتنسيق مع السيد المُختصّ في المُحافظة، من رصد قيام مجموعةٍ من الأشخاص بتقطيع أراضٍ زراعيَّةٍ عائدةٍ للدولة، وقيامهم بتجزءتها وبيعها للمُواطنين؛ وذلك لتحقيق المنفعة الشخصيَّة على حساب الدولة، مُضيفةً إنَّ الفريق الذي انتقل إلى منطقة "أبو شطيب" الواقعة على ضبط ثلاثة مُتّهمين مُتلبّسين بالجرم المشهود أثناء قيامهم بتجريف قطع الأراضي وتجزءتها وبيعها.وأضافت إنَّ العمليَّة أسفرت أيضاً عن ضبط سندات أسهمٍ زراعيَّةٍ مُزوَّرةٍ إثر قيام المُتَّهمين ببيع الأراضي على شكل أسهمٍ زراعيَّةٍ، لافتةً إلى ضبط تعهُّداتٍ خطيَّةٍ بحوزة المُتَّهمين.وتابعت إنَّه تمَّ تنظيم محضر ضبطٍ أصوليٍّ، وعرضه رفقة المُتَّهمين الثلاثة أمام أنظار قاضي المُختصَّة بقضايا النزاهة في ، الذي قرَّر توقيفهم؛ استناداً إلى أحكام المادة (331) من قانون العقوبات.وكانت الهيئة قد أعلنت في آذار الماضي ضبطها مجموعاتٍ خارجة عن القانون تمارس عمليَّات التجاوز على أراضٍ تعود ملكيَّتها إلى الدولة تقوم بتقطيع بعضها وبيعها بصورة غير قانونيَّةٍ.