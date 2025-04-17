الحمى النزفية تعاود نشاطها في كركوك.. 3 إصابات ووفاة واحدة!

وقال المصدر لـ ، إنه "تم تسجيل إصابات بالحمى النزفية في مدينة باليومين الماضيين بلغت 3 إصابات فيما تم تسجيل وفاة واحدة".وأشار الى ان "الإصابة الأولى كانت في ناحية وتوفت بعد وصولها الى المشفى، اما الثانية في قرية ، والثالثة في منطقة روناكي والرابعة في قرب نور ستي".من جهتها، أعلنت وحدة الاعلام المستشفى البيطري في كركوك، لـ نيوز، إن "الفرق البيطرية في المستشفى البيطري التعليمي في كركوك والمستوصفات البيطرية كافة كثفت نشاطاتها بعد ظهور اصابات حول مرض الحمى النزفية، حيث توجهت بزيارة ميدانية إلى مجزرة كركوك العصرية لرش وتغطيس حضائر الحيوانات للقضاء على الوسيط الناقل لهذا المرض".وأكدت، على "ضرورة توعية المواطنين واخذ الحيطة والحذر من تفشي الأمراض الوبائية الفتاكة والاستمرار والتعاون مع الفرق البيطرية للحد والتقليل من انتشار المرض".