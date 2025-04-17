وذكر مراسل ، أن "لجنة من الحكومة المحلية شارك فيها ممثلون عن ، ومديرية أمن الأشرف، ومديرية المرور، ودائرة ، ومديرية بلدية النجف، ومديرية بلدية الكوفة، بالإضافة إلى ومعهم المحافظ، قاموا بجولة ميدانية موسعة شملت المرائب "الكراجات" الحكومية والأهلية في قضاء الكوفة ، وذلك بهدف متابعة تطبيق التسعيرة الموحدة الخاصة بوقوف ومبيت العجلات".وأكدت اللجنة، على "الالتزام بالتسعيرة الموحدة البالغة (1000) دينار عراقي لوقوف العجلات و(1500) دينار للمبيت، مع اعتماد وصل جباية موحد في جميع المرائب "الكراجات" وذلك لرفع الأعباء عن المواطنين الكرام وضمان الشفافية وتنظيم عمليات الجباية".وشددت على "أهمية الالتزام بمعايير السلامة والأمان داخل المرائب للحفاظ على سلامة المركبات والمواطنين، وقد تم خلال الجولة رصد عدد من المخالفات وتبليغ المتعهدين لاتخاذ الإجراءات التصحيحية اللازمة".وبينت اللجنة "مواصلة حملاتها الرقابية في عموم المحافظة، من أجل ضمان تطبيق التسعيرة الجديدة وتوفير خدمات منظمة وآمنة للمواطنين في المرائب الحكومية والأهلية على حد سواء".