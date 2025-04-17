في النجف.. انتهاء عملية صيانة مخطوطة نادرة (صور)

وقال مسؤول شعبةِ والمتحفِ العلوي عمّار مسلم ما شاءَ الله، في بيان إن "هذا المخطوطة القيّمة العائدة إلى الثالث عشر الهجري تقريبًا، كانت قد وصلت إلى الشعبة وهي في حالة تهالُك شديدة نتيجة تعرُّضه لأضرار جسيمة، من أبرزها نمو أعفان سوداء وانتشار حشرات النمل الأبيض، ممّا أدّى إلى ثقوب وتكسّر في الأوراق بسبب ارتفاع الرطوبة النسبية".

وأوضح أن "عملية الصيانة مرّت بمراحل عديدة دقيقة، بدأت بتوثيق الأضرار عبر استمارة المسح الصياني الخاصة، أعقبتها عملية التوثيق التصويري لتسجيل كل الأضرار قبل المباشرة بأعمال المعالجة، ثم نُقل المخطوطة إلى مرحلة الصيانة ، والتي شملت الفحص المختبري، ومعالجة الأضرار، وإزالة الأتربة ومخلفات الحشرات".



وأضاف أن "المخطوطة خضعت مجدّدًا للتوثيق الكامل قبل الترميم، ومن ثَم جرى اختيار طريقة الترميم والموادّ المناسبة بعناية، مثل ورق طبيعي مطابق من حيث واللون، والصمغ المستخدم في تثبيت الألياف الورقية، وتمّت معالجة الأجزاء المتضرّرة، بما في ذلك الشقوق والثقوب وتكسُّر الألياف، وقد صُنِع للمخطوط غلاف خاص باستخدام تقنيات إسلامية مشابهة لعصر المخطوط".

أدناه صور للمخطوطة..