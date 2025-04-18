اتحاد الأدباء والكتاب ينعى القاص جمعة اللامي

وذكر الاتحاد في بيان ورد للسومرية نيوز، انه "ننعى القاص الكبير جمعة بعد مسيرة طويلة وكبيرة وحافلة في عوالم القصة والسرد والمقالة والثقافة والأدب."وأضاف، انه "تتميز سيرة الراحل الأدبية بعشرات المؤلفات والكتب ومنها (من قتل حكمة ووالثلاثيات والتراجيديا العراقية ومجنون وابن في عزلته) وغيرها الكثير".وتابع، انه "الراحل حصل اللامي على الجائزة الأولى في القصة القصيرة من المؤتمر الأول للكتاب الشباب عام 1977، كما حصل على للإبداع الثقافي في القصة القصيرة عام 2006، وقلادة للإبداع سنة 2011، وجائزة العنقاء الذهبية الدولية عام 2007."