قرار من المرور بشان الطرق السريعة في كربلاء

وذكرت المديرية في بيان ورد لـ ، أنه "حسب توجيهات وتوجيه مدير عام المرور ننوه لجميع سائقي المركبات تم تفعيل الرادار المتحرك في من السيطرات الخارجية الى ولجميع الطرق – كربلاء، بابل- كربلاء ، نجف- كربلاء".وأضافت، أن "الدوريات تكون بأماكن متغيرة على طول الطريق ، ويتم اعلام المواطن عن طريق مفارز ثانوية بالغرامة"، مؤكدة انه "تم وضع علامات مرورية تحذيرية وعلامات مانعة لبيان السرعات المحددة قانوناً".وأشارت إلى أن "الغرامة وفق 200 ألف دينار للمخالف الذي يقود المركبة اكثر من السرعة المحددة قانوناً"، مشددة على ضرورة التقيد بالسرعات المحددة حفاظاً على السلامة.