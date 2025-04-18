وفد عماني يزور البصرة وميناء الفاو الكبير.. هذه نتائج الزيارة (فيديو)

وقال السعداوي في مؤتمر صحفي حضره مراسل ، ان زيارة الوفد تركزت على الاطلاع الى الذي سيكون له دور كبير في انجاع ، وتم اطلاع الوفد العماني على نسب الإنجاز في المشروع والمناطق المخصصة لأنشاء المدن الصناعية والاقتصادية ضمن التي من المقرر ان تكون أكبر مدينة صناعية واقتصادية في الشرق الأوسط،وأضاف ان تم اطلاع الوفد العماني ايضاً على المقطع الأول لانطلاق مشروع ، لافتا الى ان اعتبرت هذا العمل هو انجاز كبير للعراق والمنطقة.