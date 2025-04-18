مليون و300 ألف شخص ينتظرون شمولهم بالحماية الاجتماعية.. ما مصيرهم؟

وقال المتحدث باسم الوزارة حسن خوام في حديث للوكالة الرسمية وتابعته ، إن وزارته "أوقفت إعانة 310 آلاف متجاوز خلال عام 2024، وتم استرداد 140 مليار دينار، فضلاً عن استرداد 9 مليارات دينار إضافية خلال عام 2025"، مبيناً أن "هذه الإجراءات تسهم في شمول مستحقين جدد ضمن شبكة الحماية".

وأضاف، أن "عملية التقديم على شبكة الحماية أصبحت إلكترونية بالكامل عبر منصة (أور)، حيث تجاوز عدد المتقدمين مليوناً و300 ألف شخص"، موضحاً أن "بياناتهم وستُرسل إلى لتحليلها وتحديد المستحقين، تمهيداً لإطلاق الدفعات بعد المصادقة على الموازنة وتوفر التخصيصات المالية".

وأشار إلى أن " بانتظار التخصيصات لتنفيذ زيادة راتب المعين المتفرغ من 170 إلى 250 ألف دينار، وفق التعديل القانوني الأخير".