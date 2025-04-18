هل سُجلت إصابات جديدة بالحمى النزفية في النجف؟

وقال مدير إعلام الدائرة ماهر العبودي في حديث للسومرية نيوز إن "دائرة صحة النجف الأشرف لم تسجل أية إصابة جديدة بمرض الحمى النزفية في المحافظة".
وأضاف، أن "أغلب المصابين السابقين بالمرض تعافوا ولا توجد وفيات ناجمة عنه".
يذكر أن محافظة كركوك سجلت حالة وفاة لشاب بمرض الحمى النزفية و4 إصابات جديدة بالمرض، فيما أعلنت دائرة البيطرة في وزارة الزراعة، اتخاذ جملة من الإجراءات الصحية البيطرية الوقائية لحماية الثروة الحيوانية من مرض الحمى النزفية.
ومن ضمن الإجراءات المتخذة، وفق الدائرة، منع حركة الحيوانات من المناطق الموبوءة دون شهادة صحية تثبت خلوها من القراد الناقل للمرض.