هل سُجلت إصابات جديدة بالحمى النزفية في النجف؟

وقال الدائرة في حديث للسومرية نيوز إن " الأشرف لم تسجل أية إصابة جديدة بمرض الحمى النزفية في المحافظة".

وأضاف، أن "أغلب المصابين السابقين بالمرض تعافوا ولا توجد وفيات ناجمة عنه".

يذكر أن سجلت حالة وفاة لشاب بمرض الحمى النزفية و4 إصابات جديدة بالمرض، فيما أعلنت دائرة البيطرة في ، اتخاذ جملة من الإجراءات الصحية البيطرية لحماية الثروة الحيوانية من مرض الحمى النزفية.

ومن ضمن الإجراءات المتخذة، وفق الدائرة، منع حركة الحيوانات من المناطق الموبوءة دون شهادة صحية تثبت خلوها من القراد الناقل للمرض.