قطع المياه عن ثلاثة أحياء في النجف

وذكرت المديرية في بيان، ان "المياه ستنقطع بشكل مؤقت عن احياء النصر، الميلاد والنداء، ابتداءً من الساعة الثالثة فجر يوم السبت الموافق 19 نيسان 2025، وذلك لغرض تنفيذ أعمال صيانة ومد خطوط ناقلة قرب مجسرات الوائلي (كراج بغداد)".وأوضحت المديرية أن أعمال الصيانة ستستمر حتى الساعة الثانية عشرة ظهراً من اليوم نفسه، ليُعاد تشغيل الخطوط بعد الانتهاء من الأعمال بشكل تدريجي.ودعت المديرية أهالي المناطق المذكورة إلى خزن كميات كافية من المياه لتلبية احتياجاتهم الضرورية خلال فترة الانقطاع، مشددة في الوقت ذاته على أهمية ترشيد استهلاك الماء والحفاظ على هذه النعمة.