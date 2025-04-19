بوادر الصيف تبدأ رغم الامطار الرعدية.. طقس الأيام الأربعة المقبلة

وقالت الهيئة في بيان ورد لـ ، ان "طقس يوم غد الأحد سيكون غائماً جزئياً في المنطقتين الوسطى والشمالية وصحواً مع بعض الغيوم في ، درجات الحرارة ترتفع في جميع مناطق البلاد".وأضاف أن "يوم الإثنين سيكون الطقس غائماً جزئياً مع فرصة لتساقط زخات مطر خفيفة الشدة ومتفرقة تكون رعدية أحيانا في المنطقتين الوسطى والشمالية، الرياح جنوبية شرقية خفيفة الى معتدلة السرعة (10-20) كم بالساعة تنشط في المنطقة الجنوبية الى أكثر من (30) كم بالساعة مسببة تصاعد غبار خفيف، درجات الحرارة ترتفع قليلاً في المنطقتين الوسطى والجنوبية ومقاربة في ، الرؤية الافقية (8-10) كم وفي المطر والغبار (4-6) كم".وأشار إلى أن "طقس يوم الثلاثاء سيكون غائماً جزئياً في جميع مناطق البلاد، درجات الحرارة ترتفع قليلاً في عموم البلاد".وبين أن "يوم الأربعاء القادم سيكون الطقس غائماً جزئياً في عموم البلاد، الرياح جنوبية شرقية خفيفة الى معتدلة السرعة (10-20) كم بالساعة تنشط بعد الظهر في الأقسام الغربية من المنطقة الوسطى الى (50) كم بالساعة مسببة تصاعد غبار خفيف، درجات الحرارة ترتفع قليلاً في عموم البلاد، الرؤية الافقية (6-8) كم وفي الغبار (2-4) كم".وتابعت أن "درجات الحرارة العظمى ليوم غدٍ الأحد، ستسجل في وديالى وصلاح الدين وواسط 33 ، 29، 27، 26، 31، والبصرة 35".