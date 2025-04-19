تأكيد رسمي.. صحة كركوك تعلن وفاة أحد كوادرها بالحمى النزفية

وقالت الدائرة في بيان ورد لـ ، "ينعی منتسبو دائرة صحة باستشهاد الممرض الفني يادگار نوري، ٲحد الملاكات التمريضية البطلة في طوارئ إثر اصابته بالحمى النزفية أثناء واجبه الرسمي".

وأفاد مصدر محلي، الخميس (17 نيسان 2025) بتسجيل 3 إصابات ووفاة واحدة بالحمى النزفية في كركوك خلال اليومين الماضيين.