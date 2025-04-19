الصحة بشأن الحمى النزفية: 14 إصابة وحالتي وفاة

وقال المتحدث باسم الوزارة لـ ، ان "عدد الإصابات المؤكدة بمرض الحمى النزفية منذ بداية العام الحالي هو 14 إصابة وحالتي وفاة"، مبينا "سجلنا صباح اليوم حالة وفاة ثانية في وهو احد منتسبي ".وأضاف ان "الإصابات توزعت بواقع:6 إصاباتكركوك 4 إصابات منها حالتي وفاةونينوى والبصرة وبغداد إصابة واحدة دون حالة وفاةوتابع ان "الحمى النزفية هو مرض متوطن منذ أواخر سبعينات الماضي وتم تسجيل إصابات في اغلب بلدان العالم"، مشيرا الى ان "اعداد الإصابات والوفيات خلال العام الماضي كانت قياسية وتمكنا من احتوائها من خلال التوعية الصحية".وشدد على "ضرورة تكثيف الجهود في المرحلة الحالية والتمكن من احتواء هذه الإصابات على هذا المرض"، موضحا ان "المرض هو فايروسي خطير ينتقل من خلال التماس المباشر مع الحيوانات المصابة او التماس مع لحومها وانسجتها او سوائلها وينتقل من خلال حشرة القراد".وأوصى البدر "بخزن اللحوم بدرجة تبريد عالية جدا وتطهى بدرجة عالية جدا إضافة الى ارتداء ملابس خاصة وخاصة الكفوف عند التعامل مع الحيوانات"، مشيرا الى ان "المرض يصيب الابقار والاغنام والمعاز والخيول والجمال أيضا، حيث ان اكثر الإصابات المسجلة هي لمربي الماشية والعاملين معهم".وبين ان "اعراض المرض هي ارتفاع في درجات الحرارة وآلام في مناطق مختلفة من الجسد والشعور بالإعياء، حيث عند تشخيص المرض في هذه المرحلة فاحتمالية الشفاء منه عالية جدا، الا ان تطور المرض والدخول في المرحلة الثانية يكون عبر ظهور حالات نزف من فتحتات الجسم تتبعها مضاعفات وفشل في انحاء الجسم والتي تكون احتمالية الشفاء في هذه المرحلة قليلة جدا".