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الصحة بشأن الحمى النزفية: 14 إصابة وحالتي وفاة
محليات
2025-04-19 | 04:51
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
1,717 شوهد
السومرية نيوز
– محلي
أعلنت
وزارة الصحة
، اليوم السبت، عن تسجيل 14 إصابة وحالتي وفاة بمرض الحمى النزفية منذ بداية عام 2025.
وقال المتحدث باسم الوزارة
سيف البدر
لـ
السومرية نيوز
، ان "عدد الإصابات المؤكدة بمرض الحمى النزفية منذ بداية العام الحالي هو 14 إصابة وحالتي وفاة"، مبينا "سجلنا صباح اليوم حالة وفاة ثانية في
كركوك
وهو احد منتسبي
وزارة الصحة
".
وأضاف ان "الإصابات توزعت بواقع:
ذي قار
6 إصابات
كركوك 4 إصابات منها حالتي وفاة
المثنى
ونينوى والبصرة وبغداد
الرصافة
إصابة واحدة دون حالة وفاة
وتابع ان "الحمى النزفية هو مرض متوطن منذ أواخر سبعينات
القرن
الماضي وتم تسجيل إصابات في اغلب بلدان العالم"، مشيرا الى ان "اعداد الإصابات والوفيات خلال العام الماضي كانت قياسية وتمكنا من احتوائها من خلال التوعية الصحية".
وشدد على "ضرورة تكثيف الجهود في المرحلة الحالية والتمكن من احتواء هذه الإصابات على هذا المرض"، موضحا ان "المرض هو فايروسي خطير ينتقل من خلال التماس المباشر مع الحيوانات المصابة او التماس مع لحومها وانسجتها او سوائلها وينتقل من خلال حشرة القراد".
وأوصى البدر "بخزن اللحوم بدرجة تبريد عالية جدا وتطهى بدرجة عالية جدا إضافة الى ارتداء ملابس خاصة وخاصة الكفوف عند التعامل مع الحيوانات"، مشيرا الى ان "المرض يصيب الابقار والاغنام والمعاز والخيول والجمال أيضا، حيث ان اكثر الإصابات المسجلة هي لمربي الماشية والعاملين معهم".
وبين ان "اعراض المرض هي ارتفاع في درجات الحرارة وآلام في مناطق مختلفة من الجسد والشعور بالإعياء، حيث عند تشخيص المرض في هذه المرحلة فاحتمالية الشفاء منه عالية جدا، الا ان تطور المرض والدخول في المرحلة الثانية يكون عبر ظهور حالات نزف من فتحتات الجسم تتبعها مضاعفات وفشل في انحاء الجسم والتي تكون احتمالية الشفاء في هذه المرحلة قليلة جدا".
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