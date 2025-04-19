جانب من الاستعداد لقدّاس عيد السيد المسيح في كنيسة الطاهرة الكبرى بالموصل (صور)

ووثقت عدسة للسومرية نيوز بصور خاصة، الاستعدادات الكاملة للاحتفال بعيد الفصيح للسيد من المسيحيين، في الكبرة في في محافظة .وتعبت هذه الاحتفالات الأمل والتفاؤل في نفوس مسيحيي ، الذين يقدسون هذا الجانب من الاستعداد والتهيئة ليوم الاحتفال في عيد الفصيح للسيد المسيح.