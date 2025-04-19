"4 مقابل واحد".. شروط جديدة لتشغيل العمالة الأجنبية في العراق

وقال المتحدث باسم الوزارة حسن خوام في تصريح للوكالة الرسمية تابعته ، إن "دائرة العمل والتدريب المهني ركزت على تنفيذ بنود رقم 37 سنة 2015"، لافتاً إلى أن "الوزارة طلبت خلال الاجتماع الذي عقد بين مستشار للشؤون الصحية والمدير العام لدائرة العمل والتدريب المهني، بأن يتم استقدام الاختصاصات الطبية النادرة، وكذلك بما يتعلق بالتمريض من الممرضين الماهرين الذين لديهم اختصاصات نادرة".وأضاف أن "الوزارة طلبت أيضاً أن ينفذ فقرة مقابل كل 20 شخصاً يتم استقدامه يقابله 80 شخصاً عراقياً، من أجل تشغيل اليد العراقية العاملة ومحاربة البطالة بتوفير فرص العمل للشباب العاطلين"، مبيناً أن "أحد فقرات البرنامج الحكومي هي توفير فرص العمل والقضاء على البطالة".