تنويه.. المياه ستنقطع عن هذه المناطق

وقالت المديرية في بيان ورد لـ ، "نظرا لوجود خلل مفاجئ في الانابيب المغذية للماء الخام من سدة لمشروع ماء الموحد، باشرت كوادرنا الفنية بأعمال الصيانة عند حدوث الخلل مباشرةً".وأضافت "سيتم قطع الماء على المناطق المذكورة ادناه لمدة (12) ساعة اعتبارا من صباح يوم غد الاحد الموافق 20 / 4 / 2025"، داعية "المواطنين الى مراعاة ذلك بالتخزين وترشيد الاستهلاك خلال فترة الصيانة".وذكرت ان "الاحياء المشمولة بالقطع هي :قضاءمركز قضاء الحسينيةاحياء الحر ( المركز )احياء العسكري وحي الامن الداخليالانتفاضة ١-٢-٣-٤حي الرسالةحي الاطاراتحي شهداءحي الميلادحي الاسكان العسكريدور واطئة الكلفة