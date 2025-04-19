وزير العدل يترأس اجتماعاً لتسهيل إجراءات تطبيق قانون العفو العام

وقالت الوزارة في بيان ورد لـ ، إن "الاجتماع ضم الوكيل الأقدم للوزارة، والمدير العام لدائرة الإصلاح العراقية، ومعاونيه، وجميع مديري الأقسام السجنية، وذلك لمتابعة جهود تطوير المؤسسات الإصلاحية وتعزيز مستوى الأداء المهني والإداري فيها".وأضافت الوزارة أن "الاجتماع شهد مناقشة البرنامج السنوي للدائرة، المُقرّ من قبل ، ودراسة التحديات والمعوّقات التي تواجه عمل الأقسام السجنية، وسبل وضع معالجات فاعلة تضمن الارتقاء بجودة الخدمات المقدَّمة داخل السجون، مع التأكيد على ضرورة تكثيف الجهود لتحقيق أهداف الإصلاح، ومتابعة تنفيذ التوجيهات السابقة بدقة وشفافية".ونقلت الوزارة، تأكيد الوزير على "أهمية متابعة إجراءات إطلاق سراح المشمولين بقانون العام، مع التشديد على الالتزام بالضوابط القانونية والدقة في تنفيذ الإجراءات"، موجها بـ"تطوير البُنى التحتية للمؤسسات الإصلاحية، والارتقاء بالواقع الصحي من خلال مخاطبة الجهات المعنية لتوفير جميع المستلزمات الطبية اللازمة، وبما يضمن بيئة صحية ملائمة للنزلاء".