كاميرة السومرية تتجول في معرض الأمن والدفاع.. (صور)

– محلي

تنشر نيوز، صورا من داخل فعاليات الدورة الـ13 لمعرض الأمن والدفاع والصناعات الحربية والأمن السبراني الذي يقام على ارض معرض الدولي.

وافتتح القائد العام للقوات المسلحة فعاليات الدورة الـ13 لمعرض الأمن والدفاع والصناعات الحربية والأمن السبراني في العاصمة .

