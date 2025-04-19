من "الجمعة العظيمة" إلى "أحد القيامة".. رحلة في قلب الطقوس المسيحية

*سبتسبت النور، أو ما يُعرف أيضًا بـ "السبت "، هو اليوم الذي يلي الجمعة العظيمة ويستبق أحد القيامة. في هذا اليوم، يتذكر المسيحيون فترة بقاء السيد في القبر، وينتظرون لحظة قيامته، حاملين الشموع في طقوس روحية تُقام عادةً عند الليل، في قداس احتفالي يُعرف بـ "قداس النور".يرمز النور في هذا اليوم إلى المسيح الذي هزم ، وتُضاء الشموع في الكنائس إيذانا بعودة الحياة، وفي بعض التقاليد الأرثوذكسية ينتظر ما يعرف بـ"النار " التي تخرج من في – في حدث يتابعه المسيحيون حول العالم ويعدونه معجزة سنوية.*أحد القيامة.. الحدث المحوري فيمع بزوغ فجر يوم الأحد، يبدأ أحد القيامة، وهو اليوم الذي يعتقد فيه أن المسيح قام من بين الأموات بعد ثلاثة أيام من صلبه وموته، وفق العقيدة المسيحية. وتعتبر هذه المناسبة الركيزة الأساسية للإيمان المسيحي، لأنها ترمز إلى الغلبة على الموت وفتح باب الخلاص أمام البشرية.في هذا اليوم، تتردد التراتيل التي تحمل رسالة : "المسيح قام.. حقا قام!"، وتقام القداديس الخاصة في الكنائس التي تكتظ بالمسيحيين، وتزين بالأزهار والشموع والرموز الدينية، وتوزع البيض الملون كرمز للحياة الجديدة والقيامة.*رمزية الطقوستأخذ الطقوس الممتدة من سبت النور إلى أحد القيامة طابعا عميقا يرمز إلى الانتقال من الألم والظلمة إلى النور والفرح، ومن اليأس إلى الرجاء. وهي ليست مجرد طقوس احتفالية، بل تجربة روحية تعيد التأكيد على الإيمان بالقيامة كفكرة تتجاوز المفهوم الحرفي للموت، إلى الإيمان بالحياة المتجددة والروح التي لا تموت.*عيد القيامة فيفي العراق، حيث تتجذر أقدم الكنائس الشرقية وأعرق التقاليد المسيحية، يحتفل المسيحيون بهذا العيد بصلوات خاصة وطقوس يشارك فيها المسلمون أحيانا بدافع الجيرة والمحبة. وتقام الصلوات في كنائس ، والموصل، وقرقوش، وأربيل، وغيرها من المدن التي تحمل في أحجارها عبق التاريخ وإرث القداسة.ورغم التحديات التي واجهها أبناء الديانة المسيحية في السنوات الماضية، فإن الاحتفال بعيد القيامة في العراق يبقى شاهدا على قوة الإيمان وصلابة التعايش، وسط أجواء من الأمن والاستقرار المتنامي في البلاد.