سرقت 8 ملايين وجهاز لصرف الرواتب.. العدالة تحكم قبضتها على عصابة بتكريت

وذكرت القيادة في بيان ورد لـ ، انه "بناءً على الاخبار الوارد الى من المشتكي (ع.ي.ذ) حول قيام اشخاص بسرقة صيرفته داخل مدينة شارع (40 فلكة المحافظة) وسرقة القاصة الخاصة بمكتب الصرافة في ساعة متأخرة من الليل وبداخلها مبلغ من المال (ثمانية ملايين دينار) مع (اجهزة صرف رواتب البطاقة الذكية) عدد ثلاثة اجهزة (جهاز ماستر عدد اثنين، جهاز عدد واحد، جهاز بلو عدد واحد مع مستمسكات ودفتر صكوك)".وتابعت، أنه "على الفور تم تشكيل فريق عمل وتم تتبع الجناة وبضرف قياسي ساعات معدودة"، مشيرة الى انه "تم القبض على المتهمين كل من (ع.غ.خ، ح.ش.م) دونت اقوالهم بالاعتراف تحت اشراف القضاء وضبط المسروقات بدلالة المتهمين".