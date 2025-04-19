بمشاركة 10 الاف حافظ.. إقامة محفل "اجيال القرآن" بموسمه ثالث في الانبار

وذكر مراسل ، أن "أقيمت مسابقة اجيال القران الموسم الثالث في محافظة شارك فيها أكثر من 10 الاف حافظ لسورة الحجرات "، مشيراً الى ان "الاحتفال هو الأكبر والاضخم بالعراق"وتابع، أنه "تم توزيع أكثر من 120 عمرة للديار ".ادناه الصور: